Il voto disgiunto è il primo partito in città | come si preparano Alonge e Sodano per il ballottaggio

Alle elezioni amministrative di Agrigento, il voto disgiunto si è rivelato il risultato più consistente, risultando il primo “partito” con 5.000 preferenze. I candidati Alonge e Sodano si preparano ora al ballottaggio. Nessuna indicazione ufficiale sulle percentuali di voto o sui numeri complessivi, ma il dato del voto disgiunto evidenzia un’ampia varietà di scelte tra gli elettori. Entrambi i candidati proseguono le proprie campagne in vista della seconda tornata.

C’è un dato che salta subito all’occhio nelle elezioni amministrative di Agrigento ed è quello del voto disgiunto, che dalle urne esce come il primo partito di queste consultazioni elettorali: 5.204 voti di preferenza in più, rispetto a quelli delle tre liste a sostegno del candidato del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conclusi i riconteggi, il dato è certo: sarà ballottaggio fra Alonge e SodanoAgrigento tornerà al voto per eleggere il sindaco, dopo il completamento dei riconteggi.

Disastro centrodestra ad Agrigento, diviso e colpito dalla valanga del voto disgiunto. Ballottaggio con il candidato del centrosinistra (che sfiora il colpaccio)A pochi voti dalla vittoria al primo turno, il candidato del centrodestra ad Agrigento ha perso di stretta misura contro il suo avversario del...

Temi più discussi: Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i candidati sindaco; Elezioni, verso il weekend della verità: guida al voto per 118 mila agrigentini; Il voto di domenica e lunedì: istruzioni per l’uso; Elezioni, in attesa del ballottaggio ecco i partiti e i candidati che hanno fatto il pieno di voti.

Agrigento, terremoto voto disgiunto: migliaia di elettori del centrodestra hanno scaricato Alonge x.com

Il voto disgiunto è il primo partito in città: come si preparano Alonge e Sodano per il ballottaggioI due candidati sindaco analizzano i risultati delle urne e ai microfoni di AgrigentoNotizie parlano degli eventuali accordi in vista del secondo turno del 7 e 8 giugno prossimi - LE INTERVISTE ... agrigentonotizie.it

Disastro centrodestra ad Agrigento, diviso e colpito dalla valanga del voto disgiunto. Ballottaggio con il candidato del centrosinistra (che sfiora il colpaccio)Il voto disgiunto punisce il centrodestra ad Agrigento: il candidato del campo progressista sfiora l'elezione diretta. Si va al ballottaggio ... ilfattoquotidiano.it