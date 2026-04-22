Un ex pilota di Formula 1 e vincitore di numerose gare di endurance ha dichiarato che nel 2026, le decisioni sul regolamento devono privilegiare l’interesse del pubblico. Ha commentato che le scelte prese nelle prossime stagioni dovranno essere guidate dalla volontà di coinvolgere gli appassionati e mantenere alta la passione per lo sport. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulle future linee guida del campionato.

L’ex pilota Ferrari e pluricampione delle 24 Ore di Le Mans, Ickx, ha espresso un chiaro sostegno verso il nuovo regolamento della Formula 1 introdotto per la stagione 2026, sostenendo che il successo di questa nuova era debba essere misurato esclusivamente attraverso l’interesse generato dal pubblico. La sua riflessione arriva in un momento in cui i dati relativi all’audience televisiva mostrano una crescita nei principali mercati europei, nonostante le critiche di una parte di appassionati storici che preferirebbero le dinamiche del passato. Il primato dell’audience sulla tecnica pura. Per Ickx, la questione fondamentale non risiede nelle specifiche tecniche o nelle discussioni accese che hanno caratterizzato il lancio delle nuove regole, ma nella capacità dello sport di mantenere alta l’attenzione globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: il verdetto di Ickx, conta solo l’interesse del pubblico

La FORMULA 1 del 2026 SPIEGATA BENE | come cambiano le monoposto

Notizie correlate

Torre Milano e la prassi degli abusi edilizi: “L’interesse pubblico? Mai considerato. Solo favori agli imprenditori”Con la realizzazione della Torre Milano, il grattacielo di via Stresa, una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione e costruita con un "atto...

Calcio a cinque, padel e tennis: c'è l'interesse pubblico del Comune per il progetto del centro sportivo di CambiassoLa Giunta comunale ha dichiarato interesse pubblico sulla proposta di riqualificazione del centro sportivo di via Cilea 61, chiuso dal 2019.

Contenuti e approfondimenti

Jacky Ickx sorprende: Se la F1 crea share, va bene. E' tutto quello che contaL'ex pilota pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans, ma anche ex alfiere della Ferrari in F1 e oggi uomo immagine di Genesis, ha commentato favorevolmente l'attuale regolamento che è entrato in vigore ... it.motorsport.com

Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e i casiUn modo diverso di raccontare la cronaca nera, con meno rumore e più ricostruzione. È la linea scelta da Le iene presentano: Il verdetto, lo spin-off che mette ordine nei fatti e prova a restituire ... today.it