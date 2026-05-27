Ballarò studentessa Erasmus in carrozzina minacciata e rapinata dello smartphone

Una studentessa Erasmus in sedia a rotelle è stata minacciata e derubata dello smartphone mentre si trovava in strada. La ragazza aveva deciso di uscire per qualche ora nella sua nuova città, ma ha incontrato un rapinatore che le ha strappato il telefono con una minaccia. La scena si è svolta su un marciapiede dissestato, e nessuna persona è intervenuta durante l'aggressione.

Aveva deciso di trascorrere qualche ora fuori nella “sua” nuova città ma, oltre a dover fare i conti con strade e marciapiedi dissestati, è finita nelle grinfie di un rapinatore. È accaduto lunedì sera in via dei Biscottari, a Ballarò, dove una studentessa Erasmus di 22 anni, disabile e costretta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palermo, studentessa Erasmus disabile aggredita e rapinata: soccorsa da un passanteUna studentessa Erasmus con disabilità è stata aggredita e rapinata nel quartiere Ballarò.

Assalto all’alba in un bar, dipendente minacciata e rapinata: banditi in fugaQuesta mattina, nella frazione di Santa Cecilia, un gruppo di criminali ha fatto irruzione nel bar “Emily” e ha minacciato una dipendente prima di...

Studentessa Erasmus disabile aggredita e rapinata a BallaròUna studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un […] ... blogsicilia.it

Studentessa disabile molestata e derubata del cellulare a PalermoUna studentessa di 22 anni disabile che ha scelto Palermo per il percorso Erasmus è stata aggredita, molestata e derubata del cellulare nel quartiere Ballarò di Palermo. A soccorrerla un passante, che ... ansa.it