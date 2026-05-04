Assalto all’alba in un bar dipendente minacciata e rapinata | banditi in fuga

Questa mattina, nella frazione di Santa Cecilia, un gruppo di criminali ha fatto irruzione nel bar “Emily” e ha minacciato una dipendente prima di portare via denaro. Dopo aver compiuto il colpo, i malviventi sono scappati a piedi e sono attualmente ricercati dalle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La rapina si è verificata all’alba, creando momenti di forte tensione tra i residenti della zona.

Attimi di forte tensione questa mattina nella frazione di Santa Cecilia, nel territorio di Eboli, dove un gruppo di malviventi ha messo a segno una rapina ai danni del bar “Emily”. L’episodio si è verificato intorno alle 3:30, proprio mentre una dipendente si apprestava ad aprire il locale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sventato assalto al bancomat: banditi in fugaMomenti di tensione e paura all’alba di ieri, dove un tentato assalto a un bancomat si è concluso con la fuga dei malviventi prima ancora che il... Assalto all’alba al supermercato: morde un dipendente e fugge con 90 euro, fermato poco dopoIl rapinatore, si è gettato con un salto verso la cassa e ha minacciato il uno dei dipendenti con un oggetto contundente. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Treviso, assalto all'alba al panificio: titolare mette in fuga un ladro; Assalto al bar Centrale di Colombella: quattro indagati per tentata rapina e lesioni; Fanno esplodere un bancomat e fuggono con il bottino; Perugia, rapina all'alba al bar di Colombella: i banditi sono quattro giovani. Fanno esplodere un bancomat e fuggono con il bottinoColpo all’alba in una filiale bancaria, i responsabili scappano dopo aver preso il denaro, indagini dei carabinieri ... rainews.it Assaltano il bar di Colombella all’alba: quattro giovani indagati per rapinadi Enzo Beretta Quattro persone sono indagate con l’accusa di tentata rapina aggravata e lesioni nell’ambito dell’inchiesta sull’assalto avvenuto all’alba del 26 marzo al bar Centrale di Colombella, a ... umbria24.it Favignana, lo sbarco è un “assalto”: turisti accerchiati dai noleggiatori al porto #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Inter in festa, i tifosi all'assalto di Danilone D'Ambrosio fuori da San Siro x.com