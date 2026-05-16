Durante le prime tappe del Giro d’Italia 2026, si è assistito a un miglioramento significativo di due giovani corridori italiani. Uno di questi ha mostrato un progresso evidente al fianco di un corridore di livello mondiale, il che suggerisce una crescita importante rispetto alle stagioni precedenti. Oltre a Pellizzari, anche un altro atleta ha dimostrato di poter puntare a posizioni di rilievo in una grande classica, confermando la propria evoluzione in ambito professionistico.

Non solo Giulio Pellizzari. Il Bel Paese in queste prime tappe del Giro d’Italia 2026 sta vedendo un altro corridore giovane e talentuoso trovare il definitivo salto di qualità, che soprattutto in vista del futuro può far sognare. Tanti dubbi sulla scelta di Davide Piganzoli di passare nel World Tour con il Team Visma Lease a Bike, ma sembra essere stata veramente quella giusta. L’azzurro, classe 2002, già nei primi mesi dell’anno ha fatto vedere tantissimi passi avanti (lui che ha debuttato da professionista con la EOLO-Kometa nel 2023 e vanta solamente due successi in Turchia nel 2024). Ora sembra pronto addirittura ad un piazzamento di lusso in una grande corsa a tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Piganzoli può ambire alla top10 da gregario al Giro d’Italia? Evidente il salto di qualità al fianco di Vingegaard

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