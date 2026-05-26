Vingegaard ha mantenuto il comando durante la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, che si è svolta interamente in Svizzera e si è conclusa in salita a Carì. La tappa ha visto anche il crollo di Pellizzari, che ha perso terreno durante la gara. Alessandro Ballan è intervenuto a Bike Today per commentare l’andamento della corsa, evidenziando le performance dei protagonisti e i momenti chiave della tappa.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, interamente in Svizzera con arrivo in salita a Carì. Ospite speciale di oggi: Alessandro Ballan, ultimo campione del mondo italiano, per un’analisi approfondita della giornata. Protagonista assoluto Jonas Vingegaard, sempre più dominante in questa Corsa Rosa: il danese conferma una condizione straordinaria e continua a fare la differenza in montagna, ricordando per certi versi il dominio visto al Giro d’Italia due anni fa da parte di Tadej Poga?ar. Spazio anche al tema caldo in casa Italia: la giornata difficile di Giulio Pellizzari, tra aspettative e realtà in una tappa durissima che ha messo alla prova tutti i big. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Ballan a Bike Today. Vingegaard vola, Pellizzari crolla al Giro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Alessandro Ballan a Bike Today. Vingegaard vola, Pellizzari crolla al Giro

Notizie e thread social correlati

Vingegaard è già padrone del Giro. Pellizzari sbaglia ma non crollaIl ciclista danese si impone nella prima tappa di montagna del Giro, mantenendo la leadership della corsa.

Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Vingegaard domina anche a Carì. Crolla PellizzariJonas Vingegaard ha vinto la sedicesima tappa del Giro d’Italia, da Bellinzona a Carì, di 113 chilometri.

Argomenti più discussi: Il campione del mondo Alessandro Ballan torna a Varese per guidare le Leggende; Giro d’Italia, Ballan sulla crono: Vingegaard non guadagnerà troppo, credo circa un minuto.

Ciclismo, Alessandro Ballan: 'Al Mondiale giornata perfetta, poi ho rischiato di morire'Alessandro Ballan ha raccontato di aver iniziato a pedalare a otto anni. Mio padre non poteva comprare una bici nuova e ne fece rimettere a posto una molto vecchia, ha ricordato il campione del ... it.blastingnews.com

Alessandro Ballan, la bici è l’elisir di lunga vitaMaglia iridata e virtuoso dei muri delle Fiandre. Ha vinto un Giro delle Fiandre nel 2007 scattando sul muro di Grammont e battendo in una volata a due il rivale belga Leif Hoste. Alessandro Ballan ... milanofinanza.it