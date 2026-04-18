Domani mattina alle 9 si terrà una camminata collettiva che partirà da piazza, con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita più salutare. L'iniziativa, intitolata

Camminare tutti assieme per vivere in salute: si svolge domani, con partenza alle ore 9 in piazza del Campo, "Passo passo. verso la prevenzione" organizzata per le Contrade dalla Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori" e presentata nella sede storica della Nobile Contrada dell’Oca che, con il suo Gruppo di Solidarietà, ha fatto da perno a questa importante iniziativa. "Il segno del massimo impegno verso gli altri – ha sottolineato nel saluto il Governatore di Fontebranda Claudio Laini – per sensibilizzare sempre di più i contradaioli a proteggersi ed a proteggere i propri cari. Sarà una passeggiata per tutti i rioni, quelli che mancano è solo per le ristrette tempistiche di organizzazione, per una camminata salutare e per stare insieme e raccogliere fondi per la prevenzione grazie alla Lilt".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà "Passo passo verso la prevenzione"

“Passo dopo passo per la prevenzione”, la passeggiata solidale

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