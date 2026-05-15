Il 15 maggio 2026, il Consiglio d’Europa ha dato il via libera a un procedimento giuridico che mira a creare un tribunale dedicato ai crimini di aggressione nei confronti dell’Ucraina. In questa occasione, le autorità di Kiev hanno affermato che il meccanismo per perseguire i responsabili russi è ormai operativo e riconosciuto come una realtà giuridica. Si tratta di un passo importante nel percorso verso la costituzione di un tribunale internazionale incaricato di giudicare queste accuse.

Bruxelles, 15 maggio 2026 – Il Consiglio d’Europa ha approvato un nuovo passo giuridico verso il lancio del Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, mentre Kiev ha dichiarato che il meccanismo per perseguire la leadership russa è ormai una “realtà giuridica”. Riunito giovedì a Chi?in?u, il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato l’Accordo parziale allargato sul Comitato di gestione del tribunale, con il sostegno di 37 Paesi su 46, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri ucraino. La firma dell'accordo è avvenuta mentre in Ucraina la Russia lanciava uno dei più più gravi attacchi degli ultimi mesi contro Kiev. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Consiglio d’Europa approva un passo chiave per istituire il tribunale sull’aggressione all’Ucraina

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