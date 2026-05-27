Un agricoltore in pensione è rimasto ferito dopo essere finito nel fossato con il trattore. L'incidente è avvenuto in un campo agricolo di Bagnolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente è in fase di verifica. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulla causa.

Bagnolo (Reggio Emilia), 27 maggio 2026 - Un agricoltore in pensione è rimasto seriamente ferito, nella tarda mattinata di oggi, in un incidente con il trattore, che durante lavori in un terreno rurale, a Pieve Rossa di Bagnolo, è finito in un piccolo fossato laterale, tra la strada provinciale e la chiesa del paese. Sono stati altri agricoltori, in transito poco dopo le 11 in quella zona, a notare il vecchio trattore Fiat in parte nel fossato, scoprendo poi la presenza dell’uomo, di 79 anni e residente in paese, che era bloccato accanto al mezzo agricolo. Non era schiacciato o incastrato, ma in una posizione da cui era difficile liberarsi da solo, anche per l’età non più giovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, finisce nel fossato col trattore

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