Il sindaco di Ferrara finisce in un fossato col Suv alla guida c’è la sua assessora | lei positiva all’alcoltest

Lunedì sera a Sermide, nel Mantovano, il sindaco di Ferrara e un’assessora sono usciti di strada con il SUV su cui viaggiavano poco dopo le 18. L’incidente si è verificato in un fossato e, secondo quanto si è appreso, l’assessora è risultata positiva all’alcoltest. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e prosegue con accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Serata movimentata a Sermide, nel Mantovano, dove lunedì poco dopo le 18 il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri e l’assessora comunale Francesca Savini sono finiti fuori strada con il suv su cui viaggiavano. Al volante c’era lei, mentre il primo cittadino sedeva al posto del passeggero. La vettura sarebbe finita fuori strada vicino a Bondeno, dove vive il sindaco Fabbri, in corrispondenza di una curva, andando a sbattere contro un albero e finendo poi in un fossato. I due sono usciti illesi dall’abitacolo. Intanto alcuni residentei hanno dato l’allarme, spaventati dal forte rumore dello schianto, come racconta il Resto del Carlino. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118.🔗 Leggi su Open.online

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