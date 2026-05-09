Il sindaco di Ferrara finisce in un fossato col Suv alla guida c’è la sua assessora | lei positiva all’alcoltest annuncia le dimissioni

Lunedì sera, il sindaco di Ferrara e l’assessora comunale sono stati coinvolti in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’assessora, rimasta alla guida del SUV, è risultata positiva all’alcoltest e ha annunciato le proprie dimissioni. Il sindaco è finito in un fossato, ma non ci sono notizie di feriti gravi. L’incidente ha suscitato attenzione nel contesto locale e politico.

Ha deciso di rassegnare le dimissioni l’assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici, Francesca Savini rimasta coinvolta, insieme al sindaco estense, Alan Fabbri, lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Fabbri e Savini, infatti, sono finiti fuori strada con il suv su cui viaggiavano. Al volante c’era lei, mentre il primo cittadino sedeva al posto del passeggero. La vettura sarebbe finita fuori strada vicino a Bondeno, dove vive il sindaco Fabbri, in corrispondenza di una curva, andando a sbattere contro un albero e finendo poi in un fossato. I due sono usciti illesi dall’abitacolo.🔗 Leggi su Open.online

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Il sindaco di Ferrara finisce in un fossato col Suv, alla guida c’è la sua assessora: lei positiva all’alcoltestSerata movimentata a Sermide, nel Mantovano, dove lunedì poco dopo le 18 il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabbri e l’assessora comunale Francesca...

Schianto in auto per sindaco e assessora di Ferrara, lei è positiva all’alcol-test: denuncia e ritiro della patente. E si dimetteIncidente stradale per il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due, ma con...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sindaco e assessora si schiantano in auto. Lei era ubriaca; Lotta alla proliferazione delle zanzare, da lunedì 04/05 i kit antilarvali disponibili gratuitamente; In piazza Ariostea un nuovo striscione contro il sindaco; Ferrara, intitolata una rotatoria a Bettino Craxi alla presenza della figlia, senatrice Stefania Craxi.

Ferrara, il sindaco Fabbri e l’assessora Savini si schiantano in auto. Lei positiva all’alcol testL’incidente lunedì verso le 19 nel Mantovano, illesi entrambi. Per lei, alla guida, ritiro della patente e sequestro del mezzo ... bologna.repubblica.it

Il sindaco di Ferrara finisce in un fossato col suv, alla guida c’è la sua assessora: lei positiva all’alcoltest, annuncia le dimissioniL'assessora che gestisce dai fondi Pnrr ai servizi demografici del comune di Ferrara aveva il triplo del tasso alcolemico consentito dal Codice della strada. È scattata così la denuncia a piede libero ... msn.com

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lunedì sera a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’auto, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e terminando la c x.com

Accepted at ferrara reddit