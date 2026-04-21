A Genova, un sistema di telecamere ha individuato un lavoratore di una ditta di isolamento termico mentre abbandonava rifiuti ingombranti in via Fossato Cicala, nel quartiere Molassana. La videosorveglianza ha registrato il gesto, portando all'identificazione dell’uomo. La scoperta si è verificata grazie alla presenza di telecamere installate nella zona, che hanno catturato le immagini utili per le successive verifiche.

Un sistema di sorveglianza tecnologica ha permesso di identificare un addetto di una ditta di isolamento termico colto a lasciare rifiuti ingombranti in via Fossato Cicala, nel quartiere Molassana di Genova. L’episodio, avvenuto proprio sotto l’obiettivo di una telecamera di recente installazione, ha portato alla denuncia dell’operaio e del suo responsabile legale, con l’ordine immediato di bonificare l’area. L’efficacia del nuovo dispositivo di monitoraggio presentato dalla Polizia locale a Molassana è emersa con immediatezza, permettendo di risalire all’autore dell’abbandono di una tettoia arrotolata e di un bidet depositati presso i contenitori per i rifiuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, telecamere infallibili: beccato chi abbandona rifiuti a Molassana

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