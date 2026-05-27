badii sicignano vignozzi le farfalle motto in azzurro

Sarà una squadra italiana composta per metà da ginnaste della società viareggina “Raffaello Motto“ quella che andrà a caccia di medaglie agli Europei di ginnastica ritmica in programma da oggi a domenica a Varna, in Bulgaria. Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi sono state scelte per la più importante competizione continentale dei piccoli attrezzi, che vedrà la partecipazione di ben 364 atlete provenienti da 43 Paesi. Insieme a loro nella formazione azzurra, che si allena al centro federale di Chieti, ci sono Serena Ottaviani, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi. Le ginnaste italiane, allenate dallo staff tecnico composto da Germana... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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