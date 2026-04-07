Ginnastica | prima tappa di World Cup a Sofia Le farfalle viareggine Argento in azzurro

A Sofia si è svolta la prima tappa della World Cup di ginnastica artistica, con le atlete italiane impegnate nelle finali di specialità. Le ginnaste viareggine Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi hanno conquistato tutte un medaglia d’argento, aggiungendo un risultato importante al loro percorso internazionale. La competizione ha visto la partecipazione di numerose atlete da diverse nazioni, con le italiane che si sono fatte notare per le loro performance.

È uno splendido argento quello che si sono messe al collo Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi. Le tre ginnaste della Raffaello Motto si sono piazzate seconde con la squadra italiana nell’esercizio misto (con 3 cerchi e 2 paia di clavette) nella prima tappa di World Cup andata in scena a Sofia. Un risultato di indubbio valore, che premia il lavoro svolto dal gruppo azzurro al Centro federale di Chieti con le allenatrici Germana Germani e Monia Di Matteo. Le farfalle (con Badii, Sicignano e Vignozzi hanno gareggiato Serena Ottaviani e Sasha Mukhina, con Gaia Pozzi riserva) hanno ottenuto 25.500 punti con un esercizio efficace e preciso, mostrando un’ulteriore crescita dopo i test internazionali di Tartu e Marbella. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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