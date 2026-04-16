Le atlete di ginnastica ritmica italiane tornano in gara in Coppa del Mondo, mentre si avvicinano gli Europei programmati tra poche settimane e i Mondiali di agosto. La stagione agonistica entra nel vivo con queste competizioni internazionali, che vedono le Farfalle impegnate in diverse tappe per migliorare la loro posizione nelle classifiche mondiali. La partecipazione alle gare rappresenta un momento chiave per le atlete italiane nel percorso di preparazione alle principali manifestazioni di questa stagione.

Gli Europei sono in programma tra poche settimane, i Mondiali di agosto non sono più così lontani e la stagione della ginnastica ritmica entra a tutti gli effetti nel vivo. Appuntamento a Baku (Azerbaijan), nel weekend del 17-19 aprile, con la penultima tappa della Coppa del Mondo: l’Italia cercherà di ricomporre il proprio puzzle e di schiarirsi le idee per quanto concerne l’universo dei gruppi. Al momento si sta proseguendo con l’alternanza tra le due squadre: da una parte le Farfalle di Chieti, dall’altra le Farfalle di Desio. Due programmi che viaggiano in parallelo, in attesa di trovare la soluzione per i grandi eventi internazionali di questa annata agonistica.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica ritmica, le Farfalle si rimettono in gioco in Coppa del Mondo. L’Italia prova a scalare le gerarchie

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