Baby gang aggredisce due minorenni per rubare soldi e scarpe di marca | in quattro davanti al giudice

Quattro giovani, tra cui due minorenni, sono stati portati davanti al giudice dopo aver aggredito due ragazzi a Città di Castello. Secondo i documenti della Procura di Perugia, l’obiettivo dell’attacco era rubare soldi e scarpe di marca. L’aggressione è avvenuta in strada, con i quattro che hanno colpito le vittime e si sono allontanati con gli oggetti sottratti.

Un'aggressione mirata per rubare le scarpe di marca. È quanto emerge dagli atti della Procura di Perugia, con i quali vengono contestate a quattro giovani, di cui due minorenni, le accuse di aver assalito due ragazzi a Città di Castello.L'udienza odierna è stata rinviata per sottoporre gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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BABY GANG ARRESTATO PER ARMI E RAPINA

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