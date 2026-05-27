Baby gang aggredisce due minorenni per rubare soldi e scarpe di marca | in quattro davanti al giudice
Quattro giovani, tra cui due minorenni, sono stati portati davanti al giudice dopo aver aggredito due ragazzi a Città di Castello. Secondo i documenti della Procura di Perugia, l’obiettivo dell’attacco era rubare soldi e scarpe di marca. L’aggressione è avvenuta in strada, con i quattro che hanno colpito le vittime e si sono allontanati con gli oggetti sottratti.
Un'aggressione mirata per rubare le scarpe di marca. È quanto emerge dagli atti della Procura di Perugia, con i quali vengono contestate a quattro giovani, di cui due minorenni, le accuse di aver assalito due ragazzi a Città di Castello.L'udienza odierna è stata rinviata per sottoporre gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
BABY GANG ARRESTATO PER ARMI E RAPINA
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