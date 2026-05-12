A pochi giorni dal suo 16esimo compleanno, un giovane è accusato di aver ucciso un bracciante di 35 anni durante una rissa in piazza a Taranto. Nell'ambito dell'inchiesta, sono stati fermati in totale cinque persone, tra cui quattro minorenni. La salma della vittima, di origini africane, sarà rimpatriata con il supporto di una ONG. Secondo le ricostruzioni, uno dei fermati avrebbe ritrovato e consegnato il coltello usato nell’omicidio.

Uno dei fermati, stando a ricostruzioni, ha fatto ritrovare in serata il coltello usato per uccidere Bakary Sako. Stando ad altre ricostruzioni è stato usato un cacciavite, ancora da trovare. Secondo l’accusa ad avere materialmente vibrato i cinque fendenti è un ragazzo che compirà 16 anni fra qualche giorno: uno dei quattro minorenni, il più piccolo, tra i cinque fermati per l’assassinio all’alba del bracciante 35enne del Mali. La salma di Bakary Sako sarà riportata in Africa con il finanziamento del viaggio ad opera di un’organizzazione non governativa. Il fratello minore è a Taranto per le pratiche di trasferimento. Il lavoratore, sabato all’alba, era in bicicletta e andava da Taranto a Massafra per il lavoro nei campi, come faceva da dodici anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto: compirà tra pochi giorni 16 anni l’accusato di avere accoltellato a morte il bracciante 35enne maliano Omicidio di piazza Fontana: cinque fermati fra cui quattro minorenni. La salma di Bakary Sako sarà riportata nel Paese africano a spese di una ong. Palmisano: no all'espressione baby gang, "davanti a noi ci sono assassini"

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