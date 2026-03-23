Cinque minorenni egiziani denunciati per furto aggravato nella serata di ieri a Como. I giovani, tutti incensurati e provenienti da comunità per minori di Milano, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre merce da un supermercato di Camerlata, per un valore di 325 euro. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19.00 di ieri, quando le volanti sono state chiamate a intervenire presso un supermercato situato in piazza Fisac, nel quartiere Camerlata di Como. Gli addetti alla vigilanza interna avevano appena fermato cinque ragazzini stranieri, tutti minorenni, sorpresi mentre cercavano di uscire dal punto vendita senza aver pagato diversi prodotti nascosti negli zaini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, baby gang in trasferta da Milano: 5 minorenni sorpresi a rubare al supermercato di Camerlata

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