Azzurra femminile il sogno A2 è in vasca

Nel 2020, durante la pandemia, la squadra femminile di nuoto ha deciso di puntare alla serie A2. Le atlete si sono allenate intensamente per migliorare le proprie prestazioni e qualificarsi in questa categoria. La loro preparazione si è svolta in vasca, con allenamenti quotidiani e strategie mirate per affrontare le competizioni ufficiali. La promozione in A2 rappresenta un obiettivo concreto raggiunto dopo anni di impegno.

Era il 2020 quando, in piena pandemia, l’Azzurra decise di rivoluzionare il proprio settore della pallanuoto: la dirigenza rinunciò ad allestire una prima squadra maschile (consapevole del fatto che nel giro di qualche anno sarebbe stata ricostituita anche grazie al vivaio, come poi è avvenuto) e puntò sulla costituzione di una formazione giovanile femminile, per un progetto a medio-lungo termine. Oggi, quelle ragazze (con l’aggiunta di altre, anche più esperte, arrivate da fuori negli ultimi anni) sono cresciute e sono ad un passo dalla promozione in Serie A2. Già, perchè dopo un campionato di rodaggio in Serie B lo scorso anno, le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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