Negli ultimi tempi, le spiagge italiane sono diventate un obiettivo di investimento per grandi aziende, dinastie imprenditoriali e fondi di private equity. La corsa per comprare i lidi italiani coinvolge una somma stimata di 22 miliardi di euro, mentre il costo di un ombrellone sta diventando sempre più alto. La trasformazione del settore turistico ha portato a questa nuova attenzione commerciale.

Prima o poi doveva succedere. L’aumento del turismo non solo ha cambiato il volto dell’attività ricettiva, con le grandi catene alberghiere che fagocitano le piccole realtà, ma anche le spiagge italiane sono entrate nel mirino di investitori, grandi dinastie imprenditoriali e private equity. La miriade di stabilimenti, oltre 30 mila aziende di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare, potrebbe lasciare il posto a imprese più strutturate capaci di gestire il business in modo moderno, in linea con la domanda di una clientela internazionale e più esigente. L’occasione è fornita dalla riforma delle concessioni demaniali. Dopo un lungo braccio di ferro con l’Unione europea, il legislatore l’anno scorso ha previsto l’assegnazione delle concessioni tramite gare pubbliche, con entrata a regime attesa entro il 2027. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Spiagge, la partita da 22 miliardi: chi vuole comprare i lidi italiani e quanto ci costerà l’ombrellone

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