Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che introduce il principio del consenso come elemento fondamentale nei casi di stupro. La decisione è stata presa a Strasburgo, suscitando reazioni contrastanti tra i rappresentanti della destra italiana, alcune delle quali si sono divise sulla questione. La risoluzione definisce il consenso come criterio chiave per valutare l’accaduto, cambiando di fatto le modalità di interpretazione di questi reati a livello europeo.

? Cosa sapere Il Parlamento europeo a Strasburgo approva la risoluzione sullo stupro basata sul consenso.. La decisione divide la destra italiana tra il voto di Forza Italia e la Lega.. Il Parlamento europeo ha approvato con 447 voti favorevoli a Strasburgo la risoluzione che impone una definizione di stupro basata sulla mancanza di consenso, scatenando una frattura immediata tra le forze della destra in Italia. La decisione dell’Aula europea, accolta da un applauso dei deputati, mira a uniformare le legislazioni nazionali agli standard internazionali della Convenzione di Istanbul. Il testo, redatto dalle commissioni Libertà civili e Diritti...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stupro: l’Europa impone il consenso, la destra italiana si spacca

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