Una tensione tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana ha attirato l’attenzione politica internazionale, evidenziando divisioni all’interno della scena politica italiana. La posizione di alcuni leader, tra cui il segretario del principale partito di opposizione, si è mostrata solidale con la premier, mentre altri esponenti di spicco sono stati coinvolti in critiche e polemiche. La situazione si svolge in un clima di confronto acceso tra le forze politiche di destra e sinistra.

Tanto tuonò che piovve, ma potrebbe essere anche una tempesta passeggera, magari foriera di schiarite, quella scoppiata tra il presidente Usa Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Si vedrà, ma intanto il legame personale e politico tra Donald e Giorgia per la prima volta si sfilaccia. Accade tutto all’indomani delle dichiarazioni offensive di Donald Trump contro Papa Leone XIV, sul tema della guerra in Iran, e la solidarietà al Pontefice espressa dalla presidente del Consiglio. Il presidente americano si sfoga, di getto, con una giornalista italiana del “Corriere”, Viviana Mazza, che lo chiama di prima mattina. La cronista...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump contro Meloni compatta la destra e spacca la sinistra. Schlein solidale, in volo gli “avvoltoi” Renzi e Conte

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Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: “Ferma condanna per attacco alla premier”. Renzi: “Scaricata dal suo guru”Dopo il durissimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, arrivano le prime reazioni del mondo politico.

Temi più discussi: Trump contro il Papa, l’Italia si compatta: da Mattarella a Salvini, fronte trasversale a difesa di Leone XIV; Tutti contro Trump per difendere il Papa: alla fine anche Meloni è costretta a condannare l'alleato; Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, attaccarlo non è intelligente; Trump: Io inaccettabile sul Papa? Meloni lo è, mi sbagliavo su di lei. Media: Nuovi negoziati Usa-Iran entro pochi giorni.

Trump attacca Meloni e la politica italiana si compatta, ma con polemiche: cosa rischiamo che succedaLe parole di Donald Trump contro Giorgia Meloni hanno scosso la politica italiana e aperto un nuovo fronte diplomatico tra Roma e Washington. L’ex presidente ... thesocialpost.it

Trump contro Meloni, l'accusa alla premier sulla guerra: Lei è inaccettabile, pensavo avesse coraggioDonald Trump spara a zero su Giorgia Meloni, il presidente americano rompe con la premier e l'accusa: È lei quella inaccettabile ... virgilio.it

Trump: colloqui con l'Iran potrebbero riprendere nei prossimi 2 giorni - facebook.com facebook

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