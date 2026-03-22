Oggi e domani si svolge il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con urne aperte nelle sezioni di voto. Possono partecipare alle votazioni 51 milioni di italiani, che si esprimono su modifiche previste dalla riforma. La consultazione riguarda le modalità di funzionamento del sistema giudiziario e non è necessario raggiungere il quorum affinché la consultazione sia valida.

Oggi e domani si vota per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. Le urne hanno aperto alle 7 di stamani e resteranno aperte fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum sulla giustizia, urne aperte: quando si vota, chi vota e perché non serve il quorum

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