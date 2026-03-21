Il referendum sulla giustizia si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli elettori che hanno diritto di voto saranno chiamati a esprimersi su un quesito specifico, che riguarda le riforme previste. Le persone interessate devono recarsi alle urne in queste due giornate per partecipare alla consultazione e esercitare il loro diritto di voto.

L’appuntamento è per domenica 22 e lunedì 23 marzo e gli aventi diritto al voto dovranno esprimersi sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia, che interviene sull’ ordinamento della magistratura. La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l’istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare sono soltanto alcune delle introduzioni se i Sì dovessero superare i No. Sono 5 milioni invece gli studenti e lavoratori che vivono stabilmente lontano dal Comune di residenza. Per queste votazioni, infatti, non è permesso il voto ai fuori sede, che devono quindi rientrare per esprimere il loro giudizio. L’alternativa è quella di diventare rappresentanti di lista, opzione scelta da molti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum sulla giustizia: quando si vota, come e cosa dice il quesito

Articoli correlati

Referendum giustizia 2026: quando si vota e cosa prevede in breve. Il quesito e quali sono i nodiRoma, 23 febbraio 2026 – A un mese dalla chiamata alle urne, l’Italia si scopre ancora sospesa.

Referendum sulla giustizia: c'è la data. Quando si vota (e per cosa)Ufficiale la data del referendum per dire ‘sì’ o ‘no’ alla riforma della giustizia.

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Una selezione di notizie su Referendum sulla giustizia quando si...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: le norme sui permessi [GUIDA].

Referendum 2026Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, per confermare o meno la riforma della giustizia che introduce, tra l’altro, la separazione ... repubblica.it

Referendum sulla giustizia: come, dove e quando si vota. La guida completaDomenica 22 e lunedì 23 marzo urne aperte per il quinto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana. Non serve quorum. Si vota sì o no alla cosiddetta Riforma Nordio, che modifica ... vanityfair.it

22 E 23 MARZO Verso il referendum di domenica e lunedì prossimi. Giovedì sera ultimo appuntamento pubblico per il No, ieri pomeriggio a Milano quello del Sì. facebook

Meloni sul referendum: “Manina dietro Delmastro, gli italiani valuteranno” x.com