Azienda sanitaria Friuli centrale dal primo giugno la nuova organizzazione | come sarà e chi sono i protagonisti

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal primo giugno entreranno in funzione 10 dei 21 nuovi dipartimenti strutturali annunciati dall'Azienda sanitaria Friuli centrale. Questi dipartimenti avranno una struttura più ampia e funzioni più omogenee rispetto alle precedenti organizzazioni. La riorganizzazione mira a migliorare la gestione interna e l’efficienza dei servizi sanitari nella regione. La nuova configurazione rappresenta una fase della riforma annunciata a febbraio.

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Dal primo giugno è prevista l'attivazione di 10 dei nuovi 21 dipartimenti strutturali annunciati a febbraio scorso dall'Azienda sanitaria Friuli centrale, maggiormente ampi e con funzioni più omogenee. Via quindi alla nuova riorganizzazione interna, con l'obiettivo di permettere una gestione più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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