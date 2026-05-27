Azienda sanitaria Friuli centrale dal primo giugno la nuova organizzazione | come sarà e chi sono i protagonisti
Dal primo giugno entreranno in funzione 10 dei 21 nuovi dipartimenti strutturali annunciati dall'Azienda sanitaria Friuli centrale. Questi dipartimenti avranno una struttura più ampia e funzioni più omogenee rispetto alle precedenti organizzazioni. La riorganizzazione mira a migliorare la gestione interna e l’efficienza dei servizi sanitari nella regione. La nuova configurazione rappresenta una fase della riforma annunciata a febbraio.
Dal primo giugno è prevista l'attivazione di 10 dei nuovi 21 dipartimenti strutturali annunciati a febbraio scorso dall'Azienda sanitaria Friuli centrale, maggiormente ampi e con funzioni più omogenee. Via quindi alla nuova riorganizzazione interna, con l'obiettivo di permettere una gestione più. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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