Azienda sanitaria Friuli centrale dal primo giugno la nuova organizzazione | come sarà e chi sono i protagonisti

Notizia in breve

Dal primo giugno entreranno in funzione 10 dei 21 nuovi dipartimenti strutturali annunciati dall'Azienda sanitaria Friuli centrale. Questi dipartimenti avranno una struttura più ampia e funzioni più omogenee rispetto alle precedenti organizzazioni. La riorganizzazione mira a migliorare la gestione interna e l’efficienza dei servizi sanitari nella regione. La nuova configurazione rappresenta una fase della riforma annunciata a febbraio.