Un nuovo capitolo si apre per il mondo di Harry Potter, con il rilascio del trailer della prossima serie prodotta da HBO. La produzione introduce nuovi personaggi e anticipa la data di uscita, suscitando l’interesse di fan di tutte le età. La serie si propone di esplorare aspetti sconosciuti dell’universo magico, mantenendo vivo l’interesse nei confronti della saga originale.

C’è una generazione intera che ha imparato a riconoscere la magia da una lettera mai arrivata davvero, ma capace di sembrare reale. Oggi quella promessa si riapre: HBO ha diffuso il primo teaser della nuova serie di Harry Potter, annunciando il debutto a Natale 2026 su HBO Max. Otto episodi per la prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale, che riportano al centro la storia del giovane mago nato dalla penna di J. K. Rowling. Un racconto che riparte dall’inizio, l’infanzia difficile, la scoperta di Hogwarts, l’amicizia, ma con l’ambizione di espandersi ben oltre quanto visto al cinema. Le prime immagini suggeriscono una direzione chiara: tornare alle origini, ma con uno sguardo completamente nuovo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry Potter ritorna a Hogwarts, il trailer della nuova serie HBO: ecco chi sono i nuovi protagonisti e quando andrà in onda

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