Atm nuova protesta sindacale | Pronti al dialogo con l' azienda ma l' 8 giugno sarà sciopero

È stato annunciato un nuovo sciopero del personale di Atm, con manifestazioni previste per l’8 giugno. Le parti coinvolte, azienda e sindacati, affermano di essere disponibili al dialogo, ma comunque si preparano a una giornata di stop dei servizi. La protesta arriva dopo le recenti tensioni tra le parti, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base dello sciopero.

Proclamato un nuovo sciopero del personale Atm. Azienda e sindacati si dicono pronti al dialogo ma intanto programmano nuova giornata di stop. Le organizzazioni sindacali, dopo la protesta di 4 ore dello scorso 5 maggio, hanno annunciato una seconda azione visto lo stato di criticità e l'assenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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