Due persone sono state ascoltate a lungo in commissariato, nell’ambito dell’indagine sul caso di Pietracatella. Sono sospettate di aver avvelenato con ricina un animale domestico. La polizia ha sequestrato oggetti e campioni, e sta analizzando le prove raccolte. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla comunità locale. Le indagini proseguono senza sosta per chiarire le responsabilità.

L’inchiesta sul drammatico caso di Pietracatella, in provincia di Campobasso, sta registrando una netta accelerazione. Il mistero che circonda la tragica morte di Antonella Di Ielsi e della sua giovane figlia Sara Di Vita, entrambe stroncate da un letale avvelenamento da ricina, sembra essere arrivato a un punto di svolta decisivo. Nelle ultime ore, gli investigatori della Questura molisana hanno intensificato le attività d’indagine, concentrandosi in modo particolare sulla cerchia familiare più stretta delle vittime e avviando una complessa serie di accertamenti tecnici e scavi approfonditi sui tabulati e sulle memorie dei dispositivi informatici sequestrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate dalla ricina, svolta nelle indagini: interrogati per ore! Propio loro

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Morte avvelenate a Campobasso, nuovo interrogatorio per Gianni di Vita - Vita in diretta 21/04/2026

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