Le indagini sul caso che ha coinvolto la morte di una donna e della sua figlia di 15 anni hanno fatto una svolta dopo il ritrovamento di un sospetto. Le forze dell’ordine stanno analizzando nuovi elementi, tra cui analisi cliniche e un audio che potrebbe cambiare il corso delle indagini. La vicenda, ancora avvolta da molti interrogativi, si concentra ora su possibili collegamenti tra le due decessi e un sospetto avvelenamento con ricina.

Tra sospetti, analisi cliniche e un audio destinato a cambiare la prospettiva investigativa, il caso che ruota attorno alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, continua a intrecciare dubbi e interrogativi sempre più complessi. Le due donne sono decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025, a poche ore di distanza l’una dall’altra, dopo un quadro compatibile con un’intossicazione da ricina, uno dei veleni più potenti conosciuti. Ma ora un nuovo elemento, emerso da una registrazione diffusa dal Tg1, aggiunge un tassello inatteso. Un dettaglio che riapre scenari ancora tutti da decifrare. Indagini a Pietracatella: sotto esame legami familiari e dichiarazioni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: “C’è un sospetto!”

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