Le indagini sulle morti avvelenate in Molise hanno fatto un passo avanti importante. Dopo settimane di ricostruzioni e analisi, le autorità hanno sequestrato un elemento chiave collegato al caso. La scoperta rappresenta una svolta nelle indagini, che proseguono per chiarire le cause e le responsabilità delle morti sospette avvenute nella regione. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, ma gli investigatori proseguono con l’analisi dei dati raccolti.

La vicenda delle morti avvelenate in Molise torna al centro dell’attenzione con un passaggio che segna una nuova fase dell’indagine. Il telefono di Alice, figlia maggiore di Antonella Di Ielsi, è stato sequestrato per accertamenti irripetibili. Un atto tecnico, ma anche un segnale preciso: gli inquirenti cercano risposte dove oggi si nasconde gran parte della verità, nelle tracce digitali. Chat, ricerche, email, profili social. Frammenti di quotidianità che possono diventare elementi decisivi per capire cosa è accaduto davvero tra le mura di quella casa. Il caso, che ha sconvolto la comunità di Pietracatella, ruota attorno alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara, entrambe risultate contaminate da ricina, una sostanza estremamente tossica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Avvelenate con la ricina, svolta a sorpresa nelle indagini: “Sequestrato!”

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