L'attesa per il primo trailer di Avengers: Doomsday si intensifica, con una data di uscita potenzialmente vicina. Mentre si avvicina l'eventuale lancio, le speculazioni continuano a circolare tra i fan e gli addetti ai lavori. La data precisa non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma alcune fonti suggeriscono che potrebbe essere rilasciata a breve. La curiosità cresce in vista dell'imminente pubblicazione.

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo del primo trailer ufficiale, c'è una data di uscita possibile ed è più vicina del previsto. Dopo i quattro teaser natalizi, i fan sono in attesa del full trailer di Avengers: Doomsday nella speranza che fornisca qualche informazione in più sulla trama del film in arrivo e soprattutto che mostri il Dottor Destino di Robert Downey Jr., assente dai teaser. I teaser hanno dato il bentornato a Steve Rogers nell'MCU, per poi concentrarsi su Thor, sugli X-Men e su un mix sorprendente di personaggi che includeva Black Panther, M'Baku, Namor e La Cosa. Il tutto senza anticipare cosa accadrà nel colossale cinecomic che rilancerà la saga degli Avengers prima di Secret Wars. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, l'uscita del trailer imminente, sarà la volta buona?

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