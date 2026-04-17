Avengers | Doomsday – Il ritorno di Robert Downey Jr e il primo trailer scuotono il CinemaCon!

Durante la CinemaCon è stato presentato il primo trailer di Avengers: Doomsday, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Il trailer ha mostrato il ritorno di un attore protagonista e anticipato alcune scene di azione intense. I registi Joe e Anthony Russo hanno spiegato che il film sarà un punto di svolta per la saga del Multiverso, con un focus su uno scontro epico tra i personaggi principali.

. Il Marvel Cinematic Universe si prepara alla sua svolta più audace. Con Avengers: Doomsday, i Marvel Studios e i registi Joe e Anthony Russo mirano a risollevare le sorti della Saga del Multiverso, portando sul grande schermo uno scontro epico che promette di ridefinire il concetto di cinecomic. L’attesa è tutta per lui: Robert Downey Jr., che abbandona l’armatura di Iron Man per indossare la maschera del leggendario Dottor Destino (Doctor Doom). Ecco tutto quello che è successo durante l’esclusivo panel del CinemaCon e le ultime novità sul rilascio del trailer ufficiale. Anthony Russo, Robert Downey Jr., Joe Russo and Chris Evans at the Walt Disney Studios Presentation during CinemaCon 2026, the official convention of Cinema United held at The Dolby Colosseum at Caesars Palace on April 16, 2026 in Las Vegas, Nevada.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Il ritorno di Robert Downey Jr. e il primo trailer scuotono il CinemaCon! Notizie correlate Leggi anche: Avengers: Doomsday: il trailer del CinemaCon scatena il multiverso. Robert Downey Jr. sfida lo Steve Rogers di Chris Evans Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?Spoiler di Pasqua lanciato dall'interprete di Doctor Doom, che avrebbe anticipato due graditi ritorni condividendo un concept art rivelatore. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avengers: Doomsday, un gesto di Robert Downey Jr. scatena i fan: due (possibili) ritorni Marvel in vista; Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?; Spider-Man in Avengers: Doomsday? Un dettaglio nel post di Robert Downey Jr. accende le teorie; Avengers: Doomsday, il primo trailer ufficiale potrebbe essere dietro l'angolo!. Avengers: Doomsday svela un ritorno a sorpresa al CinemaCon 2026: ecco chi si unisce al castAnche i Marvel Studios hanno partecipato al CinemaCon svelando il ritorno di un altro personaggio del MCU in Avengers: Doomsday. Di chi si tratta? comingsoon.it Avengers: Doomsday, tornano Robert Downey Jr e Chris EvansIl primo trailer della nuova pellicola Marvel, mostrato in esclusiva al CinemaCon di Las Vegas, conferma il ritorno di dei due attori rispettivamente nel ruolo del Dottor Destino e in quello di Steve ... tg24.sky.it ”Sono tornato perché questi eroi hanno bisogno di me, ma lui... lui non mi piace”! Ieri sera, durante la presentazione del trailer di #AvengersDoomsday al Cinemacon di Las Vegas, #RobertDowneyJr e #ChrisEvans si sono trovati di nuovo faccia a faccia i facebook Chris Evans si è rifiutato di abbracciare Robert Downey Jr. al CinemaCon x.com