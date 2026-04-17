Ucchiaturazero | la cerimonia di consegna dell' installazione firmata Di Domenico-Viggiano

Sabato 18 aprile alle 18:00 si terrà al Chiostro del Municipio di Polla la cerimonia di consegna di un’installazione artistica realizzata da Ulderico Di Domenico e Tina Viggiano, nota come Oni Wong, scomparsa recentemente. L’evento unisce elementi dell’arte contemporanea e del rito popolare, portando in scena l’incontro tra creatività e tradizione nel Vallo di Diano. La cerimonia segna la conclusione di un progetto che coinvolge le due figure artistiche e il contesto locale.

L’arte contemporanea incontra il rito popolare nel cuore del Vallo di Diano. Sabato 18 aprile alle ore 18:00, il Chiostro del Municipio di Polla ospiterà la cerimonia di consegna dell’installazione artistica realizzata da Ulderico Di Domenicoe Tina Viggiano (in arte Oni Wong, scomparsa lo scorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Rosenau cittadino onorario. Delegazione tedesca a Fivizzano per la cerimonia di consegnaFesta a Fivizzano per la consegna della cittadinanza benemerita a Bastian Rosenau (nella foto), presidente di Provincia nel Baden Wuerttemberg. Premio Giornalistico Rossella Minotti 2025, i vincitori e la cerimonia di consegna degli attestatiMilano, 4 marzo 2026 – Quel sorriso dolce è quello che più manca alla redazione del Giorno, dove Rossella ha lavorato per quasi tutta la sua vita...