L’Avellino si appresta a ufficializzare l’ingaggio di Alessandro Nesta come nuovo allenatore. La società ha concluso i colloqui e attende soltanto la firma per annunciare il cambio di guida tecnica. Nel frattempo, la squadra si prepara agli impegni di agosto, tra test di allenamento di alto livello e amichevoli di lusso programmati prima dell’inizio del campionato. La stagione si avvicina con passi concreti.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino accelera i preparativi in vista della nuova stagione e attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale di Alessandro Nesta come nuovo allenatore. La società biancoverde, intanto, ha già definito gran parte del programma estivo, a partire dal ritiro precampionato che si svolgerà nuovamente a Rivisondoli nella seconda metà di luglio, dopo i primi giorni di lavoro tra città e provincia. Sul fronte agonistico cresce anche l’attesa per gli impegni ufficiali. La Lega Serie A ha infatti reso note le date della Coppa Italia 20262027: l’Avellino entrerà in scena nei trentaduesimi di finale, nel weekend del 16 agosto, contro una tra Monza e Catanzaro secondo il tabellone definito dal ranking nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, settimane decisive: dalla firma di Nesta al test di lusso di agosto

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