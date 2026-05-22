Milan | settimane decisive in arrivo

Le prossime settimane saranno decisive per il Milan non solo per quanto riguarda le partite in programma, ma anche per le decisioni che riguardano la gestione societaria. La squadra si concentra sulla preparazione delle gare, mentre i dirigenti affrontano incontri e confronti interni per definire le strategie future. La situazione attuale richiede attenzione sia alle sfide sportive che alle questioni amministrative che potrebbero influenzare il percorso del club nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Milan si prepara a vivere settimane decisive non soltanto sul campo, ma soprattutto a livello societario. In queste ore prende sempre più quota l’ipotesi di un addio di Giorgio Furlani al termine della stagione, scenario che potrebbe aprire a una profonda riorganizzazione interna voluta dalla proprietà guidata da Gerry Cardinale. Le indiscrezioni parlano di una separazione ormai possibile indipendentemente dal piazzamento finale in campionato e dalla qualificazione alla prossima Champions League. Negli ultimi mesi il ruolo dell’attuale amministratore delegato è stato spesso al centro delle critiche da parte della tifoseria, delusa dai risultati sportivi e da alcune scelte dirigenziali considerate poco incisive. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: settimane decisive in arrivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato JuveDecisione Top! Primo Colpo di Comolli! Firma in Arrivo Sullo stesso argomento Milan: le prossime settimane saranno decisiveIl Milan si prepara a settimane decisive, non soltanto per il piazzamento finale in campionato ma anche per capire quale direzione prenderà il... Leggi anche: Lukaku-Conte, due settimane decisive per il Napoli Le probabilità di un addio di Giorgio #Furlani dal #Milan sono sempre più alte. Ad oggi siamo intorno all’80%: il futuro dell’amministratore delegato rossonero resta in forte bilico e le prossime settimane saranno decisive. #Calciomercato #SerieA x.com Milan, occhio a tre big: resteranno solo con AllegriIl mercato del Milan dipende da Massimiliano Allegri con tre big che potrebbero salutare se dovesse andare via il tecnico ... milanlive.it Allegri tra il Napoli e il Milan del futuro: cosa chiede per restare in rossonero, tutti i nomiIl futuro di Allegri al Milan non è ancora certo: le priorità per continuare il rapporto e le richieste alla finestra di Max. Gli scenari per fine stagione. sport.virgilio.it