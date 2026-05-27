Il nuovo pallone ufficiale per la stagione 202627 si chiama Stellar Nitro Ultimate ed è stato prodotto da Puma. Verrà impiegato in campionati come la massima serie, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e nel torneo Primavera 1. Il design e la tecnologia del pallone sono stati aggiornati rispetto ai modelli precedenti, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecniche e all’estetica.

Presentato il nuovo pallone ufficiale per la prossima stagione 20262027: il nuovo Stellar Nitro Ultimate, realizzato da Puma, sarà utilizzato in campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e in Primavera 1. Si tratta di un'importante evoluzione non solo per quanto concerne il design e dal punto di vista tecnologico. Il nuovo Stellar Nitro Ultimate è stato realizzato in modo da rispondere alle esigenze del calcio moderno, sempre più caratterizzato da ritmi serrati e velocità di esecuzione e impostazione, senza tuttavia tralasciare parametri altrettanto importanti nel gioco, quali il controllo della traiettoria e l'accuratezza dei passaggi.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Avanzata tecnologia e nuovo design, ecco il nuovo pallone per la stagione 2026/27

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Honda Civic 2026: Nuovo Design, Tecnologia Avanzata e Guida Intelligente | Recensione Completa

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