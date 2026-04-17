Intelligenza artificiale e robot alla Milano Design Week | ecco dove vedere la tecnologia più avanzata

Durante la Milano Design Week si possono osservare installazioni che impiegano intelligenza artificiale e robot, creando ambienti multisensoriali che combinano elementi fisici e digitali. La presenza di tecnologie avanzate nel settore del design si manifesta attraverso l'uso di robot e sistemi di automazione, integrati nelle esposizioni e nelle installazioni presenti in vari spazi della città. Questi elementi mostrano come l’hi-tech sia ormai parte integrante delle rappresentazioni artistiche e di design.

Sotto il tema del Fuorisalone «Essere Progetto», la tecnologia fonde il digitale con il fisico attraverso installazioni robotiche, intelligenza artificiale applicata al design, nuovi materiali e piattaforme digitali di interazione. Tra installazioni che utilizzano l'Intelligenza Artificiale (come AI-DADA di Swatch) o creano ambienti multisensoriali, unendo mondi fisici e digitali, e robotica e automazione, come Morph Inn di Bridgestone) per trasformare il concetto di spazio e arredo, l'hi-tech diventa parte integrante del mondo del design. E, novità di quest'anno, il Fuorisalone Passport, un passaporto digitale sviluppato da Studiolabo per facilitare l'accesso agli eventi e gestire la visita dei vari distretti in modo smart.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Intelligenza artificiale e robot alla Milano Design Week: ecco dove vedere la tecnologia più avanzata Notizie correlate Fuorisalone 2026, la guida agli eventi moda: da Gucci a Prada, da Louis Vuitton a Zara, ecco cosa vedere alla Milano Design WeekAnche quest’anno, alla Milano Design Week, il rapporto tra moda e design si conferma meno occasionale di quanto si voglia far credere. “Scatto Filatelico” alla Milano Design Week 2026: la cartolina torna protagonista tra tecnologia, memoria e comunicazione autenticaAlla Milano Design Week 2026 torna al centro un gesto che sembrava appartenere a un altro tempo: scegliere un’immagine, scrivere un messaggio a mano,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Intelligenza artificiale e robot alla Milano Design Week: ecco dove vedere la tecnologia più avanzata; Design Week di Milano. Il progettista Michele De Lucchi: Costruisco muri per unire le persone; LG presenta nuove soluzioni da incasso alla Milano Design Week 2026; Il progettista Michele De Lucchi e il Salone del Mobile di Milano sul Venerdì. Intelligenza artificiale, robot e big tech, al via l'AI Festival a MilanoAl via domani la terza edizione di AI Festival - Empowering the Agentic Era, che per due giorni trasforma Milano in epicentro di confronto sul ruolo dell'intelligenza artificiale e dei cosiddetti ... ansa.it Pordenone design week, la sfida dell'intelligenza artificialeUna settimana di workshop aziendali, lezioni in vetrina, incontri e mostre. Ha preso il via stamani la 15esima Pordenone Design Week con la lectio magistralis dell’architetta Luisa Collina, ... rainews.it / La Design Week è alle porte e Milano si riempie di Pop Up e presentazioni, pronta a raccontarci anche lo stato della moda e dei suoi protagonisti. Tra mostre e progetti, i direttori creativi si allontanano dalle maison per seguire vocazioni più ampie. Da - facebook.com facebook Milano Design Week 2026: l'auto tra installazioni, contaminazioni e nuove visioni. Dallo stile industriale ai concept esperienziali, la mobilità diventa linguaggio culturale #ANSAmotori #ANSA x.com