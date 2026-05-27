Sono iniziati i lavori per la Ciclovia del Sole, una grande infrastruttura ciclabile che collegherà il Nord Europa a Malta, passando per Bologna e Firenze. Il progetto è stato modificato: ora mira a mantenere i parcheggi e le aree verdi lungo il percorso, evitando interventi che potrebbero alterare queste zone. La realizzazione della ciclovia prosegue secondo il nuovo piano, senza ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

Entrano nel vivo i lavori per la Ciclovia del Sole, la grande infrastruttura ciclabile d’importanza europea che collegherà il Nord Europa con Malta, unendo in questo segmento anche Bologna a Firenze. Dopo via Montalese nella zona del Mulino, dove gli operai stanno procedendo con le operazioni di asfaltatura del ’tappeto rosso’, in questi giorni lavori stanno partendo anche in via Fratelli Cervi. Un intervento che nella zona aveva creato non pochi malumori e proteste. "Siamo di fronte a un’infrastruttura di straordinaria importanza, non solo per la promozione turistica del territorio – spiega il sindaco Simone Calamai –. Per i montemurlesi rappresenta innanzitutto la concretizzazione di una viabilità dedicata a pedoni e biciclette". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avanti con la Ciclosole. Ma cambia il progetto: "Salvi parcheggi e verde"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Hub in via Bovio approvato con riserva: "Bel progetto, ma solo con più parcheggi"Il progetto per l'hub in via Bovio è stato approvato con riserva, con la richiesta di aumentare i parcheggi disponibili.

Palazzine Liberty, un passo avanti. Avanti con il progetto Aria di NearIl Comune ha consegnato l’area dell’ex Macello, tra viale Molise e via Lombroso, all’interno del progetto Aria di Near Sgr Spa.