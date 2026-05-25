Il Comune ha consegnato l’area dell’ex Macello, tra viale Molise e via Lombroso, all’interno del progetto Aria di Near Sgr Spa. La consegna avviene a scopo di custodia, dopo l’aggiudicazione definitiva del bando. Il progetto prevede la trasformazione dell’area in un quartiere con emissioni di carbonio negative, con l’obiettivo di realizzare il primo quartiere di questo tipo in Italia.

Bando aggiudicato definitivamente e area consegnata, anche se per ora solo a fini di custodia. Passo avanti del Comune sul progetto Aria proposto da Near Sgr Spa (ex Redo) che trasformerà l’area dell’ex Macello tra viale Molise e via Lombroso nel primo quartiere carbon negative d’Italia. Il piano include il recupero delle sei storiche Palazzine Liberty in viale Molise, trasformandole in un nuovo polo dedicato a cultura, socialità, formazione e servizi. Palazzo Marino ha appena disposto l’aggiudicazione definitiva a Near Sgr Spa benefit dell’Avviso pubblico “per la valorizzazione dell’area. Non solo. L’amministrazione ha disposto anche la consegna a Near del complesso immobiliare di oltre 12. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzine Liberty, un passo avanti. Avanti con il progetto Aria di Near

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