Hub in via Bovio approvato con riserva | Bel progetto ma solo con più parcheggi

Il progetto per l'hub in via Bovio è stato approvato con riserva, con la richiesta di aumentare i parcheggi disponibili. L’intenzione è che, se ci fossero abbastanza posti auto in centro, si potrebbe considerare anche un intervento meno invasivo sulla viabilità di viale Bovio. La discussione riguarda principalmente la carenza di aree di sosta e le possibili modifiche alla mobilità locale.

"Se avessimo a disposizione dei parcheggi adeguati in centro, andrebbe bene anche un viale Bovio meno rinnovato". Sono queste le parole di Marco Lorenzi, del comitato dei commercianti del centro dopo la presentazione del nuovo hub urbano di viale Bovio, un intervento da un milione di euro che partirà a gennaio 2027 per concludersi in due stralci a giugno 2028 e che ha riacceso il dibattito su un tema cruciale per il tessuto economico: la carenza di posteggi. Per i commercianti del centro l’estetica del progetto è apprezzabile, ma le priorità quotidiane restano altre. Marco Lorenzi, del comitato dei commercianti, sintetizza alla perfezione l’umore della categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hub in via Bovio approvato con riserva: "Bel progetto, ma solo con più parcheggi" Comune ammesso al finanziamento con progetto “Siano Sicura” approvato dal MinisteroIl Comune di Siano ha ottenuto l’approvazione ufficiale per il finanziamento del progetto “Siano Sicura”, una misura strategica finalizzata a... Il Venezuela approva l’amnistia per i prigionieri politici, ma con riservaL’Assemblea nazionale del Venezuela ha approvato in via definitiva e all’unanimità la legge sull’amnistia per i prigionieri politici venezuelani, che... Temi più discussi: Hub in via Bovio approvato con riserva: Bel progetto, ma solo con più parcheggi; Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano, il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento; Cattolica, hub urbano centro: se ne parla al Palazzo del Turismo; Via Bovio più verde, sicura e sostenibile. Hub in via Bovio approvato con riserva: Bel progetto, ma solo con più parcheggiIl comitato dei commercianti del centro: Risolti diversi problemi pratici, ma la sosta resta un rebus. Cecchini (Lega) all’attacco ... ilrestodelcarlino.it Via Bovio più verde, sicura e sostenibileCattolica, progetto per realizzare un ‘salotto’ con lo storico tappeto centrale, nuovi arredi, illuminazione e panchine ... ilrestodelcarlino.it Approvato l’Avviso di manifestazione di interesse “Centro servizi Famiglie – hub di innovazione sociale” a valere sulle risorse statali dell’Intesa Famiglia 2025, pari a circa 2,2 milioni di euro. L’Avviso è rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Consorzi, chia - facebook.com facebook Un nuovo strumento analitico - il Campania Climate Hub - integra osservazioni storiche e proiezioni climatiche fino al 2050 rendendo queste informazioni accessibili e operative #cambiamenticlimatici #crisiclimatica #innovazionesostenibile #greenplanner x.com