Una giovane donna rumena è stata arrestata a Rimini con l’accusa di aver tentato di scippare una collana a un uomo anziano. Durante l’episodio, avrebbe anche fatto avances sessuali nei suoi confronti. I vicini sono intervenuti e hanno fermato la donna prima che riuscisse a portare via il bottino. La donna è stata condotta in caserma per le verifiche di rito.

Un arresto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda mattinata del 26 maggio a Rimini, dove una giovane rumena, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata per tentato scippo ai danni di un anziano. La donna avrebbe cercato di sottrarre una collana con la tecnica dell’adescamento, ma il colpo non è andato a segno grazie alla reazione della vittima e all’intervento dei vicini. Un arresto a Rimini I fatti: il tentativo di scippo e la reazione della vittima L’intervento dei vicini e l’arrivo della Polizia La posizione della donna e le indagini Un arresto a Rimini Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 26 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Avance sessuali a un anziano a Rimini, giovane donna tenta di rubargli una collana: l'intervento dei vicini

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