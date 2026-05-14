Anziano tenta il suicidio nell' Alto Vergante | l' intervento dei carabinieri evita la tragedia
Un anziano ha tentato di togliersi la vita nella sua abitazione a Massino Visconti, nell'Alto Vergante. I carabinieri di Arona e della stazione di Lesa sono intervenuti sul posto e sono riusciti a evitare che si verificasse una tragedia. La chiamata al 112 è arrivata da un familiare preoccupato per le condizioni dell’uomo. I militari sono entrati nell’abitazione e hanno trovato l’anziano in uno stato di crisi, riuscendo a bloccare il suo gesto.
I carabinieri di Arona e della stazione di Lesa hanno salvato un anziano che ha tentato il suicidio nella sua abitazione a Massino Visconti. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 maggio. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando l’uomo ha inviato un messaggio sul telefono cellulare di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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