Anziano tenta il suicidio nell' Alto Vergante | l' intervento dei carabinieri evita la tragedia

Un anziano ha tentato di togliersi la vita nella sua abitazione a Massino Visconti, nell'Alto Vergante. I carabinieri di Arona e della stazione di Lesa sono intervenuti sul posto e sono riusciti a evitare che si verificasse una tragedia. La chiamata al 112 è arrivata da un familiare preoccupato per le condizioni dell’uomo. I militari sono entrati nell’abitazione e hanno trovato l’anziano in uno stato di crisi, riuscendo a bloccare il suo gesto.

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