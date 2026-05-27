Autostrade | stop ai cantieri estivi per ridurre i disagi a turisti e cittadini
Si è svolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione operativa per fare il punto sui principali dossier infrastrutturali della Liguria, a partire dalla progressiva rimozione dei cantieri estivi lungo la rete autostradale ligure, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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