Autostrade | stop ai cantieri estivi per ridurre i disagi a turisti e cittadini

Si è svolta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione operativa per fare il punto sui principali dossier infrastrutturali della Liguria, a partire dalla progressiva rimozione dei cantieri estivi lungo la rete autostradale ligure, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte 1° maggio: stop ai cantieri per liberare le autostrade liguriA partire dal 30 aprile alle 14, i cantieri sulle autostrade A10 e A12 in Liguria verranno sospesi per consentire un maggiore flusso di traffico...

Autostrade, stop ai cantieri per il weekend dell'1 maggio sulle riviereDurante il fine settimana dell'1 maggio, i cantieri sulle autostrade che collegano Ventimiglia a Sarzana saranno chiusi, impedendo l'apertura di...

Temi più discussi: Cantieri e code in autostrada, via ai rimborsi dei pedaggi: quando spettano e come fare per averli; Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri: ecco chi ne ha diritto e come funzionano; Dall'1 giugno scatta il rimborso del pedaggio per cantieri sulle autostrade; Autostrade, l’ART blinda i rimborsi automatici: stop al recupero tramite i pedaggi dal 2030.

Vertice al Mit sulla Liguria, stop ai cantieri estivi e avanti sul tunnel della ValfontanabuonaRiunione operativa stamani al Mit per fare il punto sui principali dossier infrastrutturali della Liguria, a partire dalla progressiva rimozione dei cantieri estivi lungo la rete autostradale ligure, ... rainews.it

Autostrade: stop ai cantieri estivi per ridurre i disagi a turisti e cittadiniIn Liguria progressiva rimozione dei cantieri verso l'estate per ridurre al minimo i disagi durante il periodo di maggiore traffico ... genovatoday.it