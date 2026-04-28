Autostrade stop ai cantieri per il weekend dell' 1 maggio sulle riviere

Durante il fine settimana dell'1 maggio, i cantieri sulle autostrade che collegano Ventimiglia a Sarzana saranno chiusi, impedendo l'apertura di nuovi lavori sulla rete stradale lungo le zone costiere. La decisione interessa le tratte principali che attraversano le aree rivierasche, al fine di facilitare il transito e ridurre i disagi per i pendolari e i viaggiatori in occasione del ponte festivo. La sospensione dei lavori durerà dall'inizio del venerdì fino alla domenica sera.

Stop ai cantieri sulle tratte autostradali lungo le riviere da Ventimiglia a Sarzana durante il ponte festivo dell'1 maggio. La conferma arriva dall'assessore alle Infrastutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, in contatto con i concessionari Aspi e Concessioni del Tirreno."Da.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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