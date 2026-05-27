Autostrada chiusa nella notte la stazione di Anagni per lavori sui cavalcavia

Nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, la stazione di Anagni sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa per lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia di tre strade comunali. La chiusura riguarda le aree di Cangiano, CollaccianoPantana e Osteria della Fontana. La chiusura durerà tutta la notte, per permettere interventi di verifica e riparazione. Non sono stati indicati orari di riapertura.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia "Strada Comunale Cangiano", "Strada Comunale CollaccianoPantana" e "Strada Comunale Osteria della Fontana", nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Anagni, con le seguenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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