Lavori in autostrada chiusa per una notte la stazione di Valdichiana

La stazione di Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa dalle 22 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 maggio. La chiusura riguarda l’accesso verso Firenze e l’uscita per chi proviene da Roma, a causa di lavori di pavimentazione sull’autostrada. La chiusura si rende necessaria per consentire gli interventi di manutenzione. Durante il periodo, sono previste deviazioni e indicazioni per gli automobilisti.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, si annuncia che dalle 22 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma."In alternativa - si legge in una nota - si consiglia di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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