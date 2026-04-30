A1 Milano-Napoli chiusura notturna della stazione di Anagni per lavori ai cavalcavia

Nella notte, la stazione di Anagni sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata verso Napoli. La chiusura è prevista per permettere lavori di ispezione e manutenzione su alcuni cavalcavia della tratta. I lavori richiedono la sospensione temporanea delle operazioni di accesso e saranno effettuati durante le ore notturne. La chiusura riguarderà esclusivamente l’ingresso in direzione Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli è prevista una temporanea chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli per consentire una serie di attività di ispezione e manutenzione su alcuni cavalcavia della tratta.L’intervento rientra in un programma di controlli programmati e riguarderà in particolare i.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Lavori e ispezioni ai cavalcavia: scatta la chiusura notturna di un tratto della A14Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21 di lunedì 20 aprile alle 5 di martedì 21 aprile,... A1 Milano-Napoli, chiusura del casello di Valmontone: scattano le verifiche ai cavalcavia. Tutte le informazioniAttenzione per chi viaggia in direzione Sud verso la Ciociaria nelle prossime notti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana; A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VALDICHIANA; Chiusura in autostrada tra martedì e mercoledì: l'annuncio; A1 Milano-Napoli, chiude stanotte l’entrata di Valdarno verso Firenze. A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di ValdichianaArezzo, 29 aprile 2026 – A1 Milano-Napoli: chiusa stanotte l'uscita della stazione di Valdichiana. Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di mercoledì 29 ... lanazione.it Aggiornamenti alle chiusure previste sull’A1Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura della stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna, inizialmente prevista dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà inv ... sassuolo2000.it Dopo il Vox anche Milano, Torino, Napoli, Roma, Brescia, Padova e Firenze. Intervista al rapper e cantautore bolognese: “Show imprevedibili e capaci di trasformarsi, ma restando sempre basati sulla musica senza sovrastrutture” - facebook.com facebook In #A11 rallentamenti tra Pistoia e Bivio A11/A1 Milano-Napoli verso Firenze #viabiliTOS x.com