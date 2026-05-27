Autostrada A1 | stazione di Firenze Scandicci regolarmente aperta stasera

Da firenzepost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 era aperta questa sera, nonostante una chiusura programmata dalle 22. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno indicato che il traffico è rimasto regolare e che non ci sono state interruzioni nell’accesso alla stazione di servizio. La chiusura prevista non è stata attuata, e l’area è rimasta aperta per tutta la serata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La chiusura era stata programmata nei giorni scorsi per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

autostrada a1 stazione di firenze scandicci regolarmente aperta stasera
© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci regolarmente aperta stasera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci chiusa una notte

Autostrada A1: stazione Firenze Scandicci e tratto Fabro-Chiusi Chianciano chiusi di notteA partire da lunedì 25 maggio, alcune sezioni dell’autostrada A1 saranno chiuse durante le ore notturne.

Temi più discussi: Autostrada A1: stazione Firenze Scandicci e tratto Fabro-Chiusi Chianciano chiusi di notte; A1, chiusa la stazione di Firenze Scandicci; Autostrada A1: stazione di Firenze Impruneta chiusa di notte; Incidente sulla A1 Direttissima, tre camion coinvolti. Traffico bloccato.

firenze scandicci autostrada a1 stazione diAutostrada A1: stazione Firenze Scandicci e tratto Fabro-Chiusi Chianciano chiusi di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, sarà chiusa la stazione ... firenzepost.it

firenze scandicci autostrada a1 stazione diAutostrada A1: tratto Firenze Impruneta-Scandicci chiuso di notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 4:00 di lunedì 18 maggio 2026, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandic ... firenzepost.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web