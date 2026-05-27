La stazione di Firenze Scandicci sull'autostrada A1 era aperta questa sera, nonostante una chiusura programmata dalle 22. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, che hanno indicato che il traffico è rimasto regolare e che non ci sono state interruzioni nell’accesso alla stazione di servizio. La chiusura prevista non è stata attuata, e l’area è rimasta aperta per tutta la serata.

La chiusura era stata programmata nei giorni scorsi per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Firenze Scandicci regolarmente aperta stasera

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