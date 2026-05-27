Se la Commissione europea non modifica la propria posizione sull’industria automobilistica, si prevede un peggioramento della situazione economica e occupazionale del settore. L’assessore ha avvertito che questa condizione potrebbe portare a un aumento dei disoccupati in Europa. La dichiarazione sottolinea l’urgenza di un cambiamento nelle politiche comunitarie per evitare conseguenze sociali negative. Finora, non ci sono state comunicazioni ufficiali di modifiche da parte delle istituzioni europee.

«Se la Commissione europea non cambia radicalmente impostazione sull’Automotive, la situazione economica e occupazionale del comparto non potrà che peggiorare ulteriormente, con gravi ripercussioni sociali nell’intero Continente», ha detto l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, intervenendo a Bilbao, in Spagna, all’assemblea annuale dell’Alleanza delle Regioni automobilistiche europee (Ara). «Da ormai quattro anni – ha spiegato - la Lombardia combatte in Europa per difendere il settore Automotive, un comparto strategico non solo per il tessuto produttivo lombardo e italiano, ma per tutta l’industria europea. Lo facciamo portando avanti una battaglia di buonsenso insieme alle altre Regioni manifatturiere europee, chiedendo che la transizione ecologica non si trasformi in una desertificazione industriale». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Automotive, Guidesi: «Se Commissione non cambia, rischio nuovi disoccupati in Europa»

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