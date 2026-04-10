Guerra in Medio Oriente l' allarme dell' assessore Guidesi | Come nel 2022 manca la protezione europea

L'assessore Guidesi ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione in Medio Oriente, sottolineando che, come nel 2022, manca una protezione europea adeguata. La preoccupazione riguarda anche gli extracosti energetici, che potrebbero portare a effetti e conseguenze simili a quelle vissute tra la fine del 2021 e tutto il 2022. La questione ha suscitato attenzione nelle discussioni politiche e nelle analisi sui rischi di instabilità energetica.

Preoccupazione per una situazione che rischia, sul fronte degli extracosti energetici, di essere del tutto simile (negli effetti e nelle conseguenze) a quella che si era verificata alla fine del 2021 e per quasi tutto il 2022. Lo ha detto Guido Guidesi, assessore regionale allo sviluppo economico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Iran, l’allarme dell’Oms per la guerra in Medio Oriente: “Potenziale incidente chimico, biologico, radiologico o nucleare”“Un potenziale incidente chimico, biologico, radiologico o nucleare” nell’area colpita dalla guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Bollette, nuovo allarme rincari in Toscana. Gas +39% con la guerra in Medio OrienteFirenze, 5 marzo 2026 – L’escalation del conflitto in Medio Oriente riaccende i timori per una nuova impennata delle bollette energetiche. Temi più discussi: Medio Oriente, si allarga il fronte della guerra; Guerra in Medio Oriente - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOG; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; La guerra in Medio Oriente sta mandando in crisi un'industria invisibile ma fondamentale, quella dei fertilizzanti. Medio Oriente, media Iran: 'Hormuz completamente chiuso' - La giornata dell'8 aprile - LIVEBLOGNessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New Yokr Times citando i dati di Kpler, società di ... ansa.it Guerra in Medio Oriente - La giornata del 9 aprile - LIVEBLOGIl presidente Trump è intervenuto sul premier Netanyahu affinché riduca i raid. Il tycoon in serata: 'Molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'. Il ministro Tajani: 'Nei prossimi gio ... ansa.it IL MEDIO ORIENTE E’ AL BIVIO. MA PURE NOI. In 80 anni di conflitto (latente o esplicito) tante volte si è detto che il Medio Oriente fosse ad un bivio. Ma nessuno di quei bivi ha mai davvero modificato la situazione, che è sempre stata caratterizzata da guerra, - facebook.com facebook Ritardi, aumenti dei costi e anche cancellazioni: a causa delle tensioni in Medio Oriente, i viaggi dei prossimi mesi potrebbero essere segnati da difficoltà notevoli. Ma i consumatori possono tutelarsi x.com